Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, — сообщает ТАСС
Актриса играла в антрепризе, снималась в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка 38», «Кадетство» и «Ольга».
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Актриса играла в антрепризе, снималась в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка 38», «Кадетство» и «Ольга».
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…