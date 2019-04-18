За четыре года доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60 до 47%, — сообщают Ведомости со ссылкой на итоги опроса, проведенного по заказу Сбербанка.

По данным аналитиков, 32% жителей столицы и 43% других регионов России не имеют сбережений.

Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы россиян падали в период с 2014 по 2018-е годы и сегодня по-прежнему ниже уровня докризисного 2013 года.