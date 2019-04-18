Жители Химок получат транспортную развязку, которая свяжет старую и новую часть округа к концу 2021-го года, — сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Он отчитался о выполнении поручения президента, который Путин дал во время посещения завода «Энергомаш» в Химках. Сотрудники предприятия обратили внимание президента на проблему транспортной доступности в Химках, которые фактически разделены на две части. Между ними нет транспортного сообщения.