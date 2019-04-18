Обыски в информационном агентстве Росбалт в Москве связаны с уголовным делом о клевете, — подтвердил ТАСС адвокат Росбалта Дмитрий Фирсов. По его словам, в постановлении на обыск фигурирует Алишер Усманов.

«На настоящий момент проводятся обыски в связи с уголовным делом, возбужденным в декабре 2018 года по статье 128.1 уголовного кодекса («Клевета»). В постановлении о проведении обыска фигурирует имя А.Б.Усманова», — сказал он. Адвокат добавил, что в проведении обыска задействовано более десяти сотрудников правоохранительных органов. «Там и сотрудники московского уголовного розыска, и эксперты, и сотрудники отдела дознания ГУ МВД России. Обыскивают все рабочие места, вынимают все из столов, просматривают документацию», — отметил Д.Фирсов.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис Росбалта сегодня утром. Работа московской редакции была парализована.