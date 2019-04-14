Песков с интересом ждет предстоящих дебатов между кандидатами в президенты Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков будет смотреть предстоящие теледебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед вторым туром президентских выборов на Украине. Об этом он сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что он не в курсе, собирается ли смотреть дебаты президент Путин.