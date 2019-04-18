Зеленский: Многие украинцы считают, что Степан Бандера герой, и в этом нет ничего плохого

Об этом в интервью «РБК-Украина» сказал кандидат в президенты страны Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что надо называть улицы именами современников, которые прославляют Украину.

Во втором туре президентских выборов за Зеленского готов проголосовать 52% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», 19% готовы отдать свои голоса Петру Порошенко.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 73% за Зеленского и 27% — за Порошенко, — сообщает Интерфакс-Украина.