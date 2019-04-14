Полиция пришла сегодня с обысками в московский офис агентства «Росбалт»

Работа столичного отделения информагентства, по словам самих сотрудников, оказалась этим утром парализована. В их офис в самом центре Москвы пришли люди в штатском и представились сотрудниками московского уголовного розыска.

Некий полковник МВД Акимов потребовал предоставить доступ к одному из рабочих мест. В разговоре он упомянул о расследовании уголовного дела, но подробности уточнять не стал. Группа из семи человек перекрыла доступ в редакцию. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции. Одна из них – с родственницами уроженца Таджикистана, которого обвиняют в убийстве полицейского в московском метро.

Ближе к полудню участников пресс-конференции и журналистов все же пустили в зал. Представитель агентства Елена Соловьева не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на нехватку информации. По ее словам, вместе со следователями в мероприятиях участвует адвокат «Росбалта». На улице возле редакции все это время стояли четверо мужчин в костюмах. Один из них, отказавшись представиться, сообщил «Эху», что полиция пришла в офис интернет-издания по рабочим вопросам.

Официальных комментариев по поводу обысков в «Росбалте» от МВД или Следственного комитета не поступало. Источник ТАСС сообщает, что обыски связаны с уголовным делом о клевете в адрес Алишера Усманова.