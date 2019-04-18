Московские врачи вылетят в Уфу, чтобы оказать помощь Дмитрию Быкову

О госпитализации писателя стало известно накануне, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

За ночь изменений в состоянии Дмитрия Быкова не произошло. Об этом в своем Telegram канале написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, сегодня в Уфу вылетят руководитель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Совместно с уфимскими медиками им предстоит определить дальнейший ход лечения писателя.

Быков был госпитализирован 16 апреля после приземления в аэропорту Уфы, куда он прилетел для выступления с лекцией. По словам и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Сначала врачи подозревали инсульт, но этот диагноз подтвержден не был. Как сообщает ТАСС, Быкова ввели в медикаментозную кому, показаний для перевода пациента в Москву нет.

По словам главного внештатного специалиста-реаниматолога Минздрава Игоря Молчанова, с переводом Быкова в столицу связаны риски, которые превышают существующие проблемы.