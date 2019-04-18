В Москву, по некоторым данным, тайно приезжала советница американского президента Фиона Хилл

Она встретилась с представителями Совбеза и МИДа.

Специальный помощник президента США, директор Департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фиона Хилл возглавила делегацию Белого Дома, посетившую Москву с 16 по 17 апреля. Об этом пишет газета «Коммерсант». Издание отмечает, что публично о визите не сообщали ни американские, ни российские власти. Почему это не стали афишировать, не уточняется. Известно, что Хилл встретилась с представителями Совета безопасности, а также с замглавы Министерства иностранных дел Сергеем Рябковым. Агентства со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщают, что переговоры касались отношений России и США, ситуации в Сирии и Венесуэле. Причем обсуждение политического кризиса в Боливарианской республике выявило серьезные противоречия в подходах Москвы и Вашингтона, а диалог по Сирии источник назвал продуктивным. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы сторонами не обсуждался.

По данным «Коммерсанта», это не первый визит Фионы Хилл в Москву в качестве советника Трампа, но и о ее предыдущих поездках общественности, по настоянию американской стороны, не сообщалось.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел в Москве встречу со специальным помощником президента США, директор Департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фионой Хилл.

По словам Пескова, помощники лидеров обсудили «вопросы двусторонних отношений».

На вопрос, затрагивалась ли тема возможной встречи президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.