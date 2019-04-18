Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища большинству членов организации «Свидетели Иеговы»*

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища большинству членов религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, приехавших из России. Об этом сообщает финская газета «Хельсингин Саномат».

С 2017 по 2019 годы политического убежища попросили около 250 «Свидетелей Йеговы». Положительное решение вынесено лишь в 10% случаев. Власти Финляндии не считают, что «Сведетелей Йеговы» преследуют в России по религиозным мотивам.

* — организация запрещена в РФ