Бизнесмен Игорь Коломойский пообещал вернуться на Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах – об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Первый».

В 2015 году, после конфликта с президентом Порошенко, Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации главы Днепропетровской области. Сейчас Коломойский живет за границей.

С именем Коломойского связывают кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Впрочем, сам Зеленский неоднократно заявлял, что он «не проект Коломойского».