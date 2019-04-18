Минкульт России не будет переводить бюджетные средства на восстановления собора Парижской Богоматери

Ранее ведомство предложило начать сбор пожертвований.

Ведомство Владимира Мединского готово направить в Париж самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия. В интервью «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова дала понять, что по собственной инициативе они не поедут, а будут ждать приглашение французской стороны.

Чиновница посетовала, что в адрес министра в печати появились комментарии с «праведным гневом» относительно сбор средств на восстановление собора. «Праведный гнев» правильный, а адресат неправильный, подчеркнула заместитель Мединского. По словам Маниловой, министр не призывал собирать деньги и не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб российским объектам культурного наследия. Речь идет исключительно о добровольном сборе. Никто не делит граждан и не регулирует порывы души, добавила замминистра.

В результате пожара собор Парижской Богоматери сгорела крыша, шпиль и часы. На реставрацию уже обещают выделить около одного миллиарда евро. Работы могут растянуться на 15 лет.