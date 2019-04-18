13 человек были задержаны в Петербурге на акции «День молчания», посвященной жертвам гомофобии

Всех кроме одного отпустили с протоколами об участии в акции.

Активисты вышли накануне на Невский проспект, чтобы выразить протест против замалчивания проблем ЛГБТ.

Сначала участники поочередно стояли у Гостиного двора в одиночных пикетах. Последним, по данным портала ОВД-Инфо, был Даниил Максименко, его задержали. Остальные участники пошли в сторону Спаса на Крови с заклеенными ртами, без плакатов и символики. Начали задерживать и их. По словам Максименко, на акции присутствовал провокатор Тимур Булатов, который борется с гомосексуалами. Он кому-то звонил и, предположительно, говорил силовикам, что делать.

В итоге в отдел полиции доставили 13 человек. Четверых несовершеннолетних отпустили с родителями. Одному из активистов, которому стало плохо, долгое время не вызывали медицинскую помощь. Позже его все же увезла скорая. Кроме того, как передает телеканал «Дождь», людей несколько часов продержали в автозаке без света и отопления, до одиннадцати вечера их отказывались выводить в туалет. Активистка Елена Григорьева также пожаловалась, что к задержанным не пускали адвокатов.

По словам полицейских, на оставленного до утра в отделении Степана Натановича составили протокол о повторном нарушении правил акции.