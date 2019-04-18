Группа людей в штатском, которые представились сотрудниками МУРа, пришли сегодня утром в московский офис Росбалта

Группа людей в штатском, которые представились сотрудниками МУРа, пришли сегодня утром в московский офис информационного агентства РосБалт. Старший группы представился полковником МВД Акимовым, он сообщил, что в рамках некоего уголовного дела необходимо осмотреть одно из рабочих мест в офисе.

Группа фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис, — сообщает РосБалт. О каком уголовном деле идет речь, сотрудникам редакции пока не сообщили.