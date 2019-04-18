Минкульт не будет переводить средства на восстановление Нотр-Дам в ущерб российским объектам культурного наследия

Минкульт не будет переводить бюджетные средства на восстановление собора Парижской Богоматери в ущерб российским объектам культурного наследия, — заявила заместитель министра культуры Алла Манилова — ее цитирует Интерфакс.

Ранее СМИ сообщали, что в министерстве обсудят возможность оказания помощи Франции. По словам Маниловой, речь шла лишь о добровольном сборе средств. Она также пообещала, что в случае просьбы французских коллег, Минкульт сразу же направит в Париж самых лучших специалистов в области реставрации.