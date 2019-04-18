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10:31, 18 апреля 2019

Смартфоны с гибким экраном из новой линейки Samsung начали выходить из строя за неделю до официального старта продаж

Сразу несколько журналистов, получивших устройство стоимостью 2 тысячи долларов на обзор, сообщили о серьезных поломках.

Galaxy Fold — складной смартфон от Samsung с заявкой на инновационность. В закрытом виде он выглядит как обычный телефон, но если раскрыть устройство, как книгу, то его вполне можно использовать в качестве планшета. Это стало возможно благодаря гибкому дисплею. Однако, как выяснилось, экраны оказались слишком хрупким. Несколько журналистов, которые получили Galaxy Fold для тестов, пожаловались на то, что смартфон ломается через несколько дней использования. Один из блогеров, делавших обзор, рассказал, что дисплей вышел из строя после того, как он снял защитную пленку. Еще один журналист ничего не снимал, но левая половина дисплея перестала работать через два дня использования. Другие сообщали о появлении выпуклостей в месте сгиба экрана. В Samsung заявили, что внимательно изучат все сломанные телефоны, чтобы определить причину проблемы.

Напомним, что несколько лет назад у компании уже возникали проблемы с другим смартфоном. Устройства Galaxy Note 7 у некоторых пользователей самопроизвольно взрывались или возгорались. Samsung пришлось остановить их продажу



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