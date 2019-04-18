Вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил 3,9 триллиона рублей

Это лишь немногим меньше показателей «Роснефти» — крупнейшего налогоплательщика в стране.

За год вклад российского сегмента интернета в экономику страны вырос на 11%, т.е. почти в пять раз быстрее общих темпов роста экономики. Оценки правительства еще оптимистичнее — 15% в год. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на недавней встрече с представителями Mail.Ru Group и «Яндекса».

Большую часть доходов — около 2 триллионов рублей — принесла сфера электронной коммерции. На маркетинг и рекламу пришлось 263 миллиарда. Инфраструктура, включая рынки доменов, хостинга и облачных сервисов — 106 миллиардов, медиа и развлечения — 75 миллиардов. Вклад мобильной экономики аналитики оценили более чем в 1,5 триллиона рублей.

Глава правительства напомнил, что в ближайшие 5 лет в развитие цифровой экономики в рамках нацпроекта планируется вложить около 2 триллионов рублей, что эквивалентно 2% ВВП, — и это должно оказать прямое влияние на интернет-отрасль.

Одним из серьезных факторов развития экономики Рунета является рост интернет-аудитории и ее привыкание к цифровому контенту. В прошлом году, по данным Mediascope, число активных пользователей в Сети увеличилось на 3% по сравнению с 2017-м и достигло 90 миллионов человек.