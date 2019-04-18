Правительство придумало новый экологический налог

Его будут платить предприятия, загрязняющие водные объекты.

Идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог находится на стадии обсуждения в финансовом блоке Белого дома. Как рассказал в интервью «Российской газете» глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки.

Власти готовы помогать бизнесу с установкой необходимого оборудования. Субсидии на сумму более 5 миллиардов рублей уже получили около 40 компаний, добавил чиновник.

Плата за загрязнение воды зависит сейчас от объемов вредных веществ, от их вида и региона, где находится предприятие. При этом правительство признает, что недостаточная очистка стоков приводит к серьезному загрязнению Волги, Дона и Урала, отмечает РБК.

Минфин ранее предложил закрепить в налоговом кодексе шесть неналоговых платежей. Речь идет, в том числе утилизационном, экологическом и гостиничном сборах.