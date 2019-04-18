Американская компания Уолт Дисней пожертвует 5 миллионов долларов на восстановление собора Парижской Богоматери

«Нотр-Дам это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции», — заявил гендиректор компании Роберт Айгер.

На восстановление собора уже собрано около миллиарда евро и сбор средств продолжается.

Президент Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама – это бывший начальник генштаба, генерал Жан-Луи Жеоржелен. Он приступит к своим обязанностям сегодня.