На автобус в Пакистане совершено вооруженное нападение

Есть погибшие.

Нападение произошло на юго-западе страны, на прибрежном шоссе, связывающем города Карачи и Гвадар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от местных телеканалов. По их данным, выжившие рассказали полицейским, что автобус остановили вооруженные люди, одетые в военную форму. Неизвестные потребовала у пассажиров документы и после проверки высадили из автобуса 14 человек, после чего застрелили их. Тела нападавшие оставили. По какому принципу преступники выбрали своих жертв, неизвестно. Как отмечает агентство, в пакистанской провинции Белуджистан действуют сепаратистские группировки и исламистские боевики. Ответственность пока на себя никто не взял. По данным агентства France Press, власти Пакистана подтвердили факт нападения на автобус.

Сообщается, что тела жертв были доставлены в больницу ближайшего города.