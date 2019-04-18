Минюст США, как ожидается, опубликует отредактированную версию доклада о вмешательстве России в американские выборы

Из документа, подготовленного спецпрокурором Робетом Мюллером, будут убраны четыре категории информации. Это данные о коллегии присяжных, методах сбора информации спецслужбами, а также личные данные второстепенных фигурантов дела, которым не предъявили обвинения. Кроме того, будет изъята информация, которая используется в незавершившихся судебных разбирательствах. При этом представители Демократической партии США настаивают на обнародовании полной версии документа. В конце марта министр юстиции Уильям Барр направил главам комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. В них говорилось, что спецпрокурор признал отсутствие какого-либо сговора между штабом президента Дональда Трампа и властями России перед президентскими выборами 2016 года. Сам американский лидер во вторник сказал, что не обеспокоен публикацией отредактированной версии доклада.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.