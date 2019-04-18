Коммерсант: Советник президента США Фиона Хилл приехала в Москву вместе с делегацией Белого дома

Американцы встретились с представителями Совета безопасности России и МИДа – сообщает Коммерсант. По данным издания, визит Хилл публично не анонсировали ни российские, ни американские власти.

Хилл – автор нескольких книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка. Она училась. В том числе, в московском Институте иностранных языков имени Мориса Тореза. В 2013 году Фиона Хилл выпустила биографию российского президента. Книга называется «Путин: оперативник в Кремле».