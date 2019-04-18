Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать почетным председателем Евразийского экономического союза
Эту должность создадут специально для него, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников издания, опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования организации на международной арене.
Как напоминает Коммерсант, именно Назарбаеву принадлежала идея создания Евразийского экономического союза, в который, помимо Казахстана, входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения.