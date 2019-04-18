В России может появиться новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод – рассказал Российской газете глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его мнению, такой налог может стать дополнительным стимулом для грязных предприятий использовать современные технологии очистки.

Сейчас платежи за сбросы в водные объекты определяются постановлением правительства и зависят от объема загрязняющих веществ, их видов, а также от региона, где находится предприятие.