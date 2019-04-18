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08:02, 18 апреля 2019

Пресненский суд Москвы сегодня проведет слушания по иску главы совета фонда «Нужна помощь» Алешковского к «Аэрофлоту»

В своем заявлении Алешковский требует восстановить бонусные карты авиаперевозчика. Поводом для конфликта послужила публикация главой совета благотворительного фонда «Нужна помощь» снимок одного из приказов гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. В нем говорилось о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в своих офисах. Алешковский, в свою очередь, в своем твиттере прокомментировал это фото, написав: «Савельев совсем головой поехал». После этого «Аэрофлот» аннулировал платиновую карту, полученную за большое количество перелетов, сославшись на то, что комментарий журналиста был оскорбительным. В интервью РБК представитель авиакомпании говорил, что решение было принято на основе правил программы лояльности клиентов. При этом Алешковский извинился перед Савельевым, однако гендиректор «Аэрофлота», не называя имени главы совета фонда «Нужна помощь», отметил, что хамящие в соцсетях люди должны отдавать себе отчет в своих словах.

После инцидента с Алешковским транспортная прокуратура начала проверку в отношении Савельева на предмет злоупотребления полномочиями.



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