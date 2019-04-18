Американский частный космический корабль Cygnus отправился к МКС

Он должен доставить на станцию около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие и оборудование для научных исследований.

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus была запущена около полуночи с космодрома Уоллопс, который находится в американском штате Вирджиния. Antares принадлежит корпорации Northrop Grumman. Выйдя на околоземную орбиту, грузовик успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС. Позже в американском аэрокосмическом агентстве NASA сообщили, что на Cygnus раскрылись солнечные батареи, они обеспечат корабль энергией, чтобы добраться до Международной космической станции, стыковка с которой должна произойти завтра после полудня по московскому времени. На борту корабля запас продовольствия и необходимое для научных исследований оборудование, а также спутники CubeSat. Часть из них Cygnus должен вывести на орбиту после расстыковки с МКС в конце июля. Со станции корабль заберет мусор и отходы. Он продолжит полет до декабря, затем его уведут с орбиты, и Cygnus прекратит свое существование в плотных слоях атмосферы.

В общей сложности полет американского «грузовика» продлится 8 месяцев. Это рекордное время для кораблей такого типа. Нынешний полет стал для Cygnus двенадцатым, неуспешным был лишь один из них