Греция намерена добиваться от Германии репараций за ущерб стране в Первой и Второй мировых войнах
Как заявил в парламенте премьер-министр Греции Алексис Ципрас, в самое ближайшее время правительство направит Германии вербальную ноту на этот счет.
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Как заявил в парламенте премьер-министр Греции Алексис Ципрас, в самое ближайшее время правительство направит Германии вербальную ноту на этот счет.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…