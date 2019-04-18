Фантастический боевик «Мстители: Финал» покажут на Московском международном кинофестивале

Об этом сообщает портал «Кинопоиск». Ранее создатели фильма заявляли о намерении отменить пресс-показы в России новых «Мстителей» после утечки в сеть отрывка с ключевыми фрагментами картины. На предварительный показ новых «Мстителей» можно попасть только по личным приглашениям от кинокомпании Disney.

Билетов продавать не будут, равно как и аккредитовывать журналистов на показ фильма на Московском международном кинофестивале. У зрителей на сеансе заберут смартфоны, сообщает «Кинопоиск».

Пресс-показов в Москве и Петербурге фильма «Мстители: Финал» не планируется. От этого в компании Disney решили отказаться. Там причины не уточнили. СМИ полагают, что это связано с распространением в интернете почти 5-минутного ролика с ключевыми фрагментами фильма. В видео есть кадры из развязки картины, в том числе сражение с главным антагонистом Таносом.

После утечки создатели «Мстителей» попросили поклонников фантастического боевика не распространять спойлеры и не пересказывать его содержание друг другу.

Мировая премьера ленты «Мстители: Финал» запланирована на 24 апреля. В России фильм выйдет на экраны на пять дней позже.