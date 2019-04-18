Минюст США, как ожидается, опубликует отредактированную версию доклада о вмешательстве России в американские выборы

Расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США скоро закончится. Об этом объявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уайтекер: «Мы очень серьезно относимся к лжи Конгрессу. Вы знаете, что я был полностью проинформирован о расследовании, и я с нетерпением жду, когда директор Мюллер представит окончательный отчет. Я не собираюсь сейчас в открытую говорить о текущем расследовании.

Конечно, я уже сделал несколько заявлений, но они исходили от меня как от частного гражданина, и основаны только на публично доступной информации.

Из документа, подготовленного спецпрокурором Робетом Мюллером, будут убраны четыре категории информации. Это данные о коллегии присяжных, методах сбора информации спецслужбами, а также личные данные второстепенных фигурантов дела, которым не предъявили обвинения. Кроме того, будет изъята информация, которая используется в незавершившихся судебных разбирательствах.