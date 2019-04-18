Госдума, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении на год амнистии капиталов

Профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал принять документ. В случае принятия законопроекта амнистия капиталов продлится до марта следующего года. Норма касается тех, кто по каким-то причинам так и не задекларировал в России свои зарубежные активы и счета в иностранных банках. Однако если до этого условия амнистия не обязывали граждан возвращать деньги или перерегистрировать активы в специальных административных районах, то теперь это обязательное условие.

Только в этом случае они будут освобождены от налоговой, административной и уголовной ответственности. Как отмечают эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», первые этапы амнистии капиталов были снять психологический барьер, связанный с историческим недоверием граждан к российскому государству. Многие опасались вопросов со стороны правоохранительных органов, но пока неизвестны случаи, когда гарантии конфиденциальности со стороны ФНС, были нарушены.

В прошлом году в рамках второго этапа амнистии капиталов было задекларировано более 10 миллиардов евро. При этом никто из предпринимателей не был привлечен к ответственности ни за налоговые, ни за валютные нарушения.