В Москве на Арбате начнутся работы по замене плитки

В последний раз покрытие ремонтировали в 2008 году. Заменить плитку на одной из самых популярных среди туристов пешеходных улиц власти города обещают максимально быстро, но конкретные сроки не называют. Там отмечают, что за 11 лет с момента последнего ремонта в неудовлетворительное состояние пришла небольшая часть покрытия, поврежденные элементы удалят и заменят аналогичными.

Перекрывать улицу полностью не планируется. Отмечу, что столичные власти давно ведут работу по благоустройству центра Москвы, одна из самых расходных статей – замена покрытий тротуаров на бетонную и гранитную плитку.

При этом из-за низкого качества укладки покрытие быстро приходит в негодность. В результате на многих улицах дорожные работы проводились по несколько раз. За последние годы городской бюджет потратил на покупку и укладку плитки несколько десятков миллиардов рублей.

Как выяснило издание «Медуза», некоторые поставщики гранита для изготовления плитки оказались связаны с московскими чиновниками, которые курировали программу по благоустройству города «Моя улица».