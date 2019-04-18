Совбез ООН сегодня вновь обсудит ситуацию в Ливии
Как передает AFP, созыва экстренного заседания СовБеза запросила Германия после того, как переговоры по проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в Триполи не принесли результата.
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Как передает AFP, созыва экстренного заседания СовБеза запросила Германия после того, как переговоры по проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в Триполи не принесли результата.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…