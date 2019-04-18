Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить должность почетного председателя ЕАЭС.

Это решение, как сообщают источники «Ъ», будет принято на саммите союза 29 мая в Нур-Султане. Должности почетного председателя ЕАЭС еще не существует, полномочия не определены. Предполагается, что почетный президент будет представлять организацию в мире. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Назарбаев в конце марта ушел в отставку с поста президента Казахстана, теперь он возглавляет Совет безопасности страны. Казахстана.