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05:05, 18 апреля 2019

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить должность почетного председателя ЕАЭС.

Это решение, как сообщают источники «Ъ», будет принято на саммите союза 29 мая в Нур-Султане. Должности почетного председателя ЕАЭС еще не существует, полномочия не определены. Предполагается, что почетный президент будет представлять организацию в мире. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Назарбаев в  конце марта ушел в отставку с поста президента Казахстана, теперь он возглавляет Совет безопасности страны. Казахстана.



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