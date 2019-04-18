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04:09, 18 апреля 2019

Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО.

Об этом в своем видеообращении в  «Твиттере» сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг. Результаты тестовых полетов не уточняются.



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