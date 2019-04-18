Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО.
Об этом в своем видеообращении в «Твиттере» сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг. Результаты тестовых полетов не уточняются.
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Об этом в своем видеообращении в «Твиттере» сообщил директор авиастроительной корпорации Деннис Меленберг. Результаты тестовых полетов не уточняются.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…