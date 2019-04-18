Совбез ООН сегодня вновь обсудит ситуацию в Ливии.

Как передает Франс Пресс, созыва экстренного заседания СовБеза запросила Германия после того, как переговоры по проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в Триполи не принесли результата. Обстановка в Ливии обострилась после того, как Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, а лояльные правительству нацсогласия

вооруженные силы объявили о начале военной операции против мятежных военных.