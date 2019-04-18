Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у бывшего мэра Александра Соколова шесть домов в США.

Их стоимость оценили в шесть миллионов долларов. Согласно подсчетам штаба, за 18 лет трудовой деятельности мэр Хабаровска и его жена заработали чуть меньше миллиона долларов. Пять домов семьи Соколова находятся в Калифорнии, еще один — в штате Вашингтон. По информации штаба, эта недвижимость приобретена с 2004 по 2018 годы. Соколов был мэром Хабаровска с 2000 по 2018 годы. Сейчас он занимает пост члена президиума регионального отделения «Единой России».