В интернете появился первый спутниковый снимок сгоревшего Собора Парижской Богоматери.
Фото выложено в Twitterе космической программы ЕС по мониторингу Земли. Ранее Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари за пять лет.
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Фото выложено в Twitterе космической программы ЕС по мониторингу Земли. Ранее Президент Франции пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари за пять лет.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…