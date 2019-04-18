Во всех учреждениях ФСИН должны быть сотрудники, отвечающие за соблюдение прав человека.

Об этом, как передает ТАСС, заявил замдиректора Федеральной службы Анатолий Рудый. Впрочем, он признает, что ведомство пока не готово выделить на это дополнительные штатные единицы. По его мнению, подобные задачи могли бы решать начальник отдела воспитательной работы колонии или СИЗО, либо замначальника учреждения по кадрам и воспитательной работе. Рудый также заявил, что в каждом учреждении ФСИН должен быть сотрудник, отвечающий за работу с представителями ОНК.