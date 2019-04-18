Минюст США, как ожидается, обнародует сегодня отредактированную версию доклада Мюллера.

Ранее Минюст направлял в Конгресс

лишь письмо по поводу итогов расследования и об основных выводах команды спецпрокурора. При редактировании из доклада было решено убрать данные о коллегии присяжных, о методах сбора информации разведслужбами, информацию, которая используется во ходе еще не завершившихся судебных разбирательств и личные данные второстепенных фигурантов расследования, которым не предъявляли обвинений.