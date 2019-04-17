Москва передала Минску свои предложения по дальнейшей интеграции двух стран

Об этом сообщил сегодня премьер Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы. Глава правительства добавил, что Россия готова развивать сотрудничество с Белоруссией, но оно должно быть взаимовыгодным. Поводом для заявления стала реплика насчёт того, что Белоруссия не указана в нацпроекте среди стран СНГ при поставках в которые российские компании смогут рассчитывать на поддержку государства. Медведев пообещал наказать, как он выразился «всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики», пишет РБК.