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23:04, 17 апреля 2019

Москва передала Минску свои предложения по дальнейшей интеграции двух стран

Об этом сообщил сегодня премьер Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы. Глава правительства добавил, что Россия готова развивать сотрудничество с Белоруссией, но оно должно быть взаимовыгодным. Поводом для заявления стала реплика насчёт того, что Белоруссия не указана в нацпроекте среди стран СНГ при поставках в которые российские компании смогут рассчитывать на поддержку государства. Медведев пообещал наказать, как он выразился «всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики», пишет РБК.



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