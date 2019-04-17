В числе погибших в результате аварии с туристическим автобусом на острове Мадейра в Португалии девять граждан Германии

Об этом сообщает телеканал «Евроньюс». По данным агентства РИА Новости, всего погибли не менее 28 человек. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. Есть ли среди них граждане нашей страны, пока не известно. Это выясняет российское посольство в Португалии. Агентство Интерфакс пишет, что автобус перевозил немецких туристов, всего в салоне было 50 человек. Автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Причины пока неизвестны. Полиция предполагает ,что у автобуса отказали тормоза.