В столице открывается 41-ый Московский международный кинофестиваль

О некоторых ключевых фильмах

ММКФ обычно проводили в конце июня, в жару и после громких премьер Каннского кинофестиваля. В прошлом году вынужденно перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу. Тогда работу фестиваля впервые за последние годы похвалили критики, и его решили оставить в апреле. В основном конкурсе 13 лент, из них три – российские. Это дебютная работа режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» о жизни одиноких людей на Крайнем Севере. В центре картины Светланы Проскуриной «Воскресенье» — чиновник из мэрии провинциального города, который получает записку о том, что он скоро умрет. А герои фильма Павла Костомарова «Эпидемия. Вонгозеро» бегут из Москвы от смертельного вируса на необитаемый остров в Карелии. Откроется фестиваль фильмом «Видок: Император Парижа» с Венсаном Касселем в роли легендарного французского сыщика, а закроется фильмом-интервью Вернера Херцога «Встреча с Горбачевым».

Жюри возглавил известный корейский режиссер Ким Ки Дук.