Врачи в Уфе стабилизировали состояние писателя Дмитрия Быкова

Врачи стабилизировали состояние Дмитрия Быкова. Его ввели в медикаментозный сон, — рассказала телеканалу «360» супруга писателя Ирина Лукьянова. Она уточнила, что состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Лукьянова добавила, что не станет распространяться о диагнозе, поскольку, как выразилась жена писателя, от этого «не зависит обороноспособность страны». Дмитрия Быкова госпитализировали во вторник в Уфе, где он должен был выступать с лекцией. По данным источников «Эха», это связано с обострением хронического заболевания.