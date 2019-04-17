Годовой вклад Рунета в экономику России почти сравнялся с налогами «Роснефти»

В прошлом году он составил почти 4 триллиона рублей, сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций. Большую часть доходов – около двух триллионов — принесли сфера электронной коммерции. Более 260 миллиардов пришлось на маркетинг и рекламу. Инфраструктура, включая рынки доменов, хостинга и облачных сервисов, принесли более 100 миллиардов. Как отмечает издание The Bell, вклад Рунета в экономику немногим меньше налоговых поступлений «Роснефти». В 2018 году компания заплатила в бюджет четыре триллиона рублей и стала крупнейшим налогоплательщиком в стране.

Накануне Госдума в окончательном чтении приняла закон об изоляции российского сегмента интернета.