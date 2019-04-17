В столичную полицию доставили трёх человек, которые вылезли на крыло самолёта перед взлётом из столичного «Внуково»

Это произошло после того как пассажиры увидели пламя, вырвавшееся из двигателя лайнера.

Мужчинам, они по профессии стоматологи, пришлось объясняться в полиции за распахнутый люк. Врачи недоумевали почему их надолго задержали. Они сказали, что просто хотели помочь другим пассажирам, а аварийный люк вырвали чтобы остановить панику в самолёте, сообщает агентство Регион-онлайн. Инцидент произошёл перед взлётом самолёта компании UTair из Москвы в Махачкалу. Пассажиры заметили огонь, который вырывался из двигателя. Трое человек — они сидели рядом с аварийным выходом открыли его и вышли на правое крыло лайнера. Члены экипажа позже убедили мужчин вернуться обратно. Авиаперевозчик назвал ситуацию штатной. Там сказали, что срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени. «Самолет полностью исправен, людям ничего не угрожало», — уверяют в UTair. Тем не менее согласно правилам пассажиры улетели в Махачкалу другим рейсом.

В полиции задержание нескольких пассажиров не комментируют.