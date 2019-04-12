В США найдена мёртвой девушка, распространявшая угрозы в преддверии 20-й годовщины трагедии в школе «Колумбайн»

Об этом сообщило в Твиттере отделение ФБР по округу Денвер. Обстоятельства смерти 18-летней Сол Паис не уточняются. Прежде появлялись сообщения о задержании подозреваемой. Известно, что при себе у неё были винтовка и боеприпасы. После поступления угроз в Денвере развернулась масштабная операция по поимке Паис. Были закрыты школы, — рассказала «Эху Москвы» местная жительница Наталья Маккейн.

20 лет назад в американской школе «Колумбайн» два старшеклассника убили 13 человек, ранили 37, после чего покончили с собой. Об этом преступлении написаны статьи и книги, в разные годы у него появлялись поклонники и последователи.