США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

Об этом сообщил Минфин страны. Вашингтон, в частности, вводит ограничения на поездки на Кубу для американцев, которые не имеют там родственников. Новые санкции также касаются пяти организаций, связанных с армией и разведкой Кубы. Кроме того, Соединенные Штаты восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу –максимум одна тысяча долларов на человека в квартал. Одновременно вводятся санкции, которые затронут Центробанк Венесуэлы, — передает агентство РИА Новости.