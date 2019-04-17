Дагестан выделил почти 3 миллиона рублей на фотосъемку границ с Чечней, Ставропольем и Калмыкией

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. На основе полученных данных подрядчик должен будет составить 3D-модель местности. Цели в закупке не указаны.

В конце января власти Дагестана и Чечни договорились об определении границы между республиками. В марте сайт «Кавказский узел» писал, что Чечня в одностороннем порядке закрепила за собой спорный участок земли на границе в Кизлярским районом Дагестана. Накануне стало известно, что работы по оформлению соответствующих документов приостановлены. Причины неизвестны.