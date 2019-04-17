Власти Ингушетии отказались согласовать очередной митинг в Магасе

Об этом сайту «МБХ Медиа» рассказал глава регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. Акция была намечена на 26 апреля. Ее собирались приурочить к 28-летию принятия закона о реабилитации репрессированных народов. По словам Муцольгова, причины отказа пока неизвестны. Впрочем, он уверен, что решение политическое.

Массовые акции протеста начались в Ингушетии осенью прошлого года после подписания соглашения о границе с Чечней. В марте митинги возобновились. На одной из этих акций произошли столкновения между полицейскими и протестующими. После силовики устроили массовые задержания и обыски в домах активистов. Организаторы акций столкнулись в проблемами при согласовании новых митингов.