США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы
Помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что рад объявить об этом. Трансляцию его выступления вел телеканал Фокс Ньюс.
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Помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что рад объявить об этом. Трансляцию его выступления вел телеканал Фокс Ньюс.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…