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21:30, 17 апреля 2019

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что рад объявить об этом. Трансляцию его выступления вел телеканал Фокс Ньюс.



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